Київ
236
1 хв

Повітряна тривога охопила Київ: яка загроза

Столиці можуть загрожувати ворожі ракети.

Ірина Лаб'як
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві оголошена повітряна тривога вранці 9 квітня через загрозу російського ракетного удару.

Про це повідомила КМДА.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з боку Росії.

Окрім того, у ПС заявили, що ворожа ракета летить у напрямку Дніпропетровської області.

До слова, зранку 9 квітня російська армія завдала щонайменше вісім ударів по житлових будинках у селищі Балабине Запорізького району. Внаслідок цього є масштабні руйнування приватного сектору, щонайменше одна людина загинула та ще четверо отримали поранення.

236
