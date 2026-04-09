Повітряна тривога охопила Київ: яка загроза
Столиці можуть загрожувати ворожі ракети.
Доповнено додатковими матеріалами
У Києві оголошена повітряна тривога вранці 9 квітня через загрозу російського ракетного удару.
Про це повідомила КМДА.
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з боку Росії.
Окрім того, у ПС заявили, що ворожа ракета летить у напрямку Дніпропетровської області.
До слова, зранку 9 квітня російська армія завдала щонайменше вісім ударів по житлових будинках у селищі Балабине Запорізького району. Внаслідок цього є масштабні руйнування приватного сектору, щонайменше одна людина загинула та ще четверо отримали поранення.