Повітряна тривога оголошена в Києві: що загрожує

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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У Києві вранці 4 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

До того, як сирени почали лунати в Києві, Повітряні сили ЗСУ інформували про польоти реактивних дронів у Чернігівській області та зміну їхнього напрямку на Київщину (Бровари).

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Окрім столиці, тривога діє у Житомирській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях, частині Київської, Харківської, Хмельницької та Рівненської областей та в Криму.

Нагадаємо, у ніч проти 4 червня російська армія атакувала Київську область. Через ворожий наліт у Бориспільському районі травмувався водій бензовоза — чоловіка з переломом гомілковостопного суглоба госпіталізували.

Також на Київщині рятувальники ліквідовують пожежу на промисловому об’єкті, що виникла через нічну атаку безпілотників РФ.

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