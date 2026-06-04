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- Київ
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Повітряна тривога оголошена в Києві: що загрожує
Столиці загрожують російські безпілотники.
У Києві вранці 4 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.
Про це свідчить інформація на мапі тривог.
До того, як сирени почали лунати в Києві, Повітряні сили ЗСУ інформували про польоти реактивних дронів у Чернігівській області та зміну їхнього напрямку на Київщину (Бровари).
Окрім столиці, тривога діє у Житомирській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях, частині Київської, Харківської, Хмельницької та Рівненської областей та в Криму.
Нагадаємо, у ніч проти 4 червня російська армія атакувала Київську область. Через ворожий наліт у Бориспільському районі травмувався водій бензовоза — чоловіка з переломом гомілковостопного суглоба госпіталізували.
Також на Київщині рятувальники ліквідовують пожежу на промисловому об’єкті, що виникла через нічну атаку безпілотників РФ.