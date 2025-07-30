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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Також під загорозою атаки ворожих БпЛА перебуває низка областей:

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на півночі Сумщини дрони тримають курс на Чернігівщину;

групи ударних БпЛА зафіксовано на півночі, в центрі та півдні Чернігівщини. Вони курсують в напрямку Київщини;

група ударних БпЛА на півночі Київщини тримає курс на Житомирщину;

група ударних БпЛА на сході Київщини курсом на Черкащину.

Також є загроза для Житомирщини, півдня Полтавщини, сході Дніпропетровщини. Тут вони тримають курс на північний захід.

Група БпЛА також зафіксована на Кіровоградщин, на півночі Одещини, де вони тримають курс на Кіровоградщину, а також на Херсонщині (курсом на Миколаївщину), на півночі Черкащини (в південному напрямку).

Нагадаємо, про те, що ввечері 30 липня ворожі безпілотники атакують Україну, йшлося раніше.

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