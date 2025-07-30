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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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312
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Повітряна тривога лунає у Києві — що загрожує

Столиці загрожують ударні БпЛА зі сходу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Повітряна тривога лунає у Києві — що загрожує

© ТСН.ua

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Також під загорозою атаки ворожих БпЛА перебуває низка областей:

  • на півночі Сумщини дрони тримають курс на Чернігівщину;

  • групи ударних БпЛА зафіксовано на півночі, в центрі та півдні Чернігівщини. Вони курсують в напрямку Київщини;

  • група ударних БпЛА на півночі Київщини тримає курс на Житомирщину;

  • група ударних БпЛА на сході Київщини курсом на Черкащину.

Також є загроза для Житомирщини, півдня Полтавщини, сході Дніпропетровщини. Тут вони тримають курс на північний захід.

Група БпЛА також зафіксована на Кіровоградщин, на півночі Одещини, де вони тримають курс на Кіровоградщину, а також на Херсонщині (курсом на Миколаївщину), на півночі Черкащини (в південному напрямку).

Нагадаємо, про те, що ввечері 30 липня ворожі безпілотники атакують Україну, йшлося раніше.

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