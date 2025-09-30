ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
924
Час на прочитання
1 хв

Повітряна тривога лунає у Києві — що відомо про загрозу

Столиця і низка областей — під загрозою балістики.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Повітряна тривога лунає у Києві — що відомо про загрозу

Повітряна тривога / © ТСН

Києву та низці областей загрожує балістика ворога.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України ввечері 30 вересня.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, в областях де оголошено повітряну тривогу», — йдеться у повідомленні.

Тим часом група ударних БпЛА загрожує Харкову. Там закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

«У Харкові було чутно вибухи», — повідомили згодом місцеві жителі.

Також близько 18:00 30 вересня було зафіксовано БпЛА на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок.

Група БпЛА на півдні від Сум тримає західний напрямок. А дрони на сході Полтавщині летять у південно-західному напрямку.

Нагадаємо, надвечір 30 вересня росіяни вдарили по Дніпру. Ворог атакував центр міста БпЛА.

Дата публікації
Кількість переглядів
924
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie