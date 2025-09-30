- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 924
- Час на прочитання
- 1 хв
Повітряна тривога лунає у Києві — що відомо про загрозу
Столиця і низка областей — під загрозою балістики.
Києву та низці областей загрожує балістика ворога.
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України ввечері 30 вересня.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, в областях де оголошено повітряну тривогу», — йдеться у повідомленні.
Тим часом група ударних БпЛА загрожує Харкову. Там закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і перебувати в укриттях.
«У Харкові було чутно вибухи», — повідомили згодом місцеві жителі.
Також близько 18:00 30 вересня було зафіксовано БпЛА на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок.
Група БпЛА на півдні від Сум тримає західний напрямок. А дрони на сході Полтавщині летять у південно-західному напрямку.
Нагадаємо, надвечір 30 вересня росіяни вдарили по Дніпру. Ворог атакував центр міста БпЛА.