Повітряна тривога / © ТСН

Реклама

Києву та низці областей загрожує балістика ворога.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України ввечері 30 вересня.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, в областях де оголошено повітряну тривогу», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Тим часом група ударних БпЛА загрожує Харкову. Там закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

«У Харкові було чутно вибухи», — повідомили згодом місцеві жителі.

Також близько 18:00 30 вересня було зафіксовано БпЛА на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок.

Група БпЛА на півдні від Сум тримає західний напрямок. А дрони на сході Полтавщині летять у південно-західному напрямку.

Реклама

Нагадаємо, надвечір 30 вересня росіяни вдарили по Дніпру. Ворог атакував центр міста БпЛА.