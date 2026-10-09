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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1187
Час на прочитання
1 хв

Повітряна атака на Київщину: у Софіївській Борщагівці впали уламки, виникла пожежа

Жителів просять не наближатися до небезпечних знахідок.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пожежа у Софіївській Борщагівці

Пожежа у Софіївській Борщагівці / © Олександр Медвідь

Доповнено додатковими матеріалами

Під час повітряної тривоги 9 жовтня у селищі Софіївська Борщагівка Київської області впали уламки. Унаслідок інциденту на місці події спалахнула локальна пожежа.

Про це повідомив в.о. борщагівського сільського голови, секретар Борщагівської сільської ради Олександр Медвідь.

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги у Софіївській Борщагівці впали уламки, що спричинило локальне займання.

«Закликаю всіх перебувати в безпечних місцях, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не наближатися до уламків і місць їх падіння. Бережіть себе та своїх близьких!» — наголосив Медвідь.

Нагадаємо, 8 жовтня унаслідок вечірньої атаки дроном на Софіївську Борщагівку спалахнув приватний будинок, також було пошкоджено сусідні багатоповерхівки та автомобілі. Двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.

Зауважимо, у ніч проти 9 жовтня росіяни завдали удару по складських приміщеннях у Бучанському районі Київщини: атака спричинила пожежу, поранення трьох людей, ще одну жінку шукають під завалами. Наразі вогонь локалізовано.

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