Повітряна атака на Київщину: у Софіївській Борщагівці впали уламки, виникла пожежа

Пожежа у Софіївській Борщагівці / © Олександр Медвідь

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Під час повітряної тривоги 9 жовтня у селищі Софіївська Борщагівка Київської області впали уламки. Унаслідок інциденту на місці події спалахнула локальна пожежа.

Про це повідомив в.о. борщагівського сільського голови, секретар Борщагівської сільської ради Олександр Медвідь.

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Під час сьогоднішньої повітряної тривоги у Софіївській Борщагівці впали уламки, що спричинило локальне займання.

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«Закликаю всіх перебувати в безпечних місцях, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не наближатися до уламків і місць їх падіння. Бережіть себе та своїх близьких!» — наголосив Медвідь.

Нагадаємо, 8 жовтня унаслідок вечірньої атаки дроном на Софіївську Борщагівку спалахнув приватний будинок, також було пошкоджено сусідні багатоповерхівки та автомобілі. Двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.

Зауважимо, у ніч проти 9 жовтня росіяни завдали удару по складських приміщеннях у Бучанському районі Київщини: атака спричинила пожежу, поранення трьох людей, ще одну жінку шукають під завалами. Наразі вогонь локалізовано.

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