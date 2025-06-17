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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
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Час на прочитання
2 хв

"Повернулися з укриття — і стався вибух": у Києві жінка шукає своїх рідних зі зруйнованого будинку

Киянка розповіла, що її близькі повернулися з укриття, коли здавалося, що небезпека минула, але за декілька хвилин стався фатальний вибух.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пошкоджена девʼятиповерхівка у Солом’янському районі після атаки на Київ

Пошкоджена девʼятиповерхівка у Солом’янському районі після атаки на Київ / © ДСНС

У Києві пані Лілія шукає своїх рідних, які були у зруйнованому будинку у Солом’янському районі столиці. Від ночі вони не виходять на зв’язок, але жінка сподівається на краще.

Про це пані Лілія розповіла журналістці «Київ24».

Жінка сподівається, що її близькі все-таки вижили. За її словами, під час нічної атаки по Києву рідні повернулися до квартири з укриття, коли наче вже все стихло, але за декілька хвилин стався вибух.

«За хвилин 15, коли все стихло і наче не летіли дрони, все затихло, вони повернулися з укриття і через пару хвилин стався вибух«, — сказала Лілія.

«Я навіть не можу сказати, що я щось відчуваю. Мені здається, що я не відчуваю нічого. Знаєте, от буває всередині все пусто, все вигоріло і ти не знаєш навіть, чи ти на землі, і ти не відчуваєш нічого. Сподіваємося, що дістануть (рідних з-під завалів), але…» — поділилася переживаннями жінка.

Нагадаємо, під час атаки на Київ у ніч проти 17 червня російські загарбники завдали прямого удару балістичною ракетою по дев’ятиповерховому житловому будинку в Києві. Ворог зруйнував там цілий під’їзд. Також у цьому районі була пошкоджена житлова п’ятиповерхівка. Загалом наслідки атаки на столицю були зафіксовані у 27 локаціях.

Для атаки на Київ російська армія застосувала 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Наразі у столиці відомо про 14 загиблих та 99 постраждалих унаслідок нічної атаки.

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