Повернення найвідомішого пресцентру Києва: у липні відновлює роботу УНІАН на Хрещатику

Пресцентр УНІАН / © УНІАН

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Інформаційне Агентство УНІАН, що є беззаперечним лідером новинного диджитал сегмента України, зберігаючи першість за даними Gemius — повідомляє про відновлення роботи легендарного пресцентру за адресою Хрещатик, 4. Оновлений простір відкриє свої двері вже з 14 липня 2025 року.

Це місце давно стало майданчиком для знакових подій. Тут відбувалися визначні пресконференції, а також маса презентацій і дискусій. Наприклад, перша велика пресконференція Президента Віктора Ющенка, анонс розпаду «Океану Ельзи», коли гурт покинули Юрій Хусточка й Дмитро Шуров. Одна з останніх гучних подій у пресцентрі до вимушеної перерви в роботі — перша пресконференція полонених російських окупантів на початку березня 2022 року.

Зараз пресцентр УНІАН повертається в оновленому форматі — як сучасний багатофункціональний простір для проведення публічних заходів і трансляцій. Тут розміщена потужна телестудія з унікальним обладнанням.

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Так, пресцентр УНІАН зможе здійснювати прямі трансляції подій у форматі телевізійного токшоу, забезпечувати прямі включення гостей з будь-якої точки світу через сучасні системи відеозв’язку, синхронний переклад, демонстрацію презентацій і відео на великому екрані та цифрових панелях.

«Ми не хотіли повертатися такими, як були. Країна змінилася, суспільство змінилося: в умовах війни ми маємо стати найкращими, найвинахідливішими, найтехнологічнішими. Ми вирішили зробити пресцентр з розмахом — цифрову мультимедійну студію з відеокамерами для трансляції пресконференцій і токшоу. Сподіваємося, що оновлений простір сподобається нашій аудиторії: людям, які зацікавлені розповідати про роботу й досягнення, про свій бізнес, книжки та пісні. Всіх запрошуємо в УНІАН!», — коментує Михайло Ганницький, шеф-редактор УНІАН.

Коли у пресцентрі не відбуватимуться заходи, простір функціонуватиме як високотехнологічна телестудія для виробництва інформаційного контенту для YouTube-каналів УНІАН (УНІАН, УНІАН TV).

«Плануємо запрошувати експертів, гостей, політиків, військових. Для цього є всі можливості: плазмові панелі й великий екран, на якому можна виводити презентації й спілкуватися з людьми онлайн», — Михайло Ганницький.

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Важливо, що у пресцентрі також облаштоване укриття.

Для отримання інформації щодо послуг, можливостей і пропозицій проведення заходів в пресцентрі УНІАН звертайтесь на електронну адресу: presszal@unian.net або за тел. 067 334 86 01. Розділ про пресцентр на сайті УНІАН за посиланням.

Довідка:

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин (УНІАН) — це перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, засноване 1993 року, лідер серед новинних медіа країни, найбільш цитоване джерело новин про події в країні. Нині новинарі УНІАН працюють 24/7, надаючи перевірену інформацію не лише українській аудиторії, а й читачам і глядачам з усього світу.

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