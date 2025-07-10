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- Київ
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Потужний удар по Києву: Клименко повідомив останні новини про потерпілих і наслідки
У Подільському районі уламки влучили у гуртожиток. Загинули дві жінки.
Вночі проти 10 липня війська агресорки Росії потужно вдарили по Києву. У восьми районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торговельна, транспортна інфраструктура. Загинули дві людини.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, у Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна киянка та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.
Окрім того, понад десять людей поранені. Втім, наголошує Клименко, кількість жертв зростатиме.
“Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків - поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги. На місцях ударів розгорнули оперативні штаби”, - повідомив очільник МВС.
За інформацією Нацполіції, зафіксовані руйнування та падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах. Зокрема, у Подільському районі уламки влучили у гуртожиток, де загинули дві жінки.
Також у столиці обмежено рух транспорту на таких вулицях:
Волноваська (від бульв. Вацлава Гавела)
Козелецька (від вул. Миколи Василенка)
Січових Стрільців (від вул. Студентської до вул. Миколи Пимоненка)
Юрія Іллєнка (від вул. Дегтярівської до вул. Довнар-Запольського)
Олекси Тихого (від пров. Чугуївського до вул. Грушецької)
Нагадаємо, цієї ночі РФ здійснила масований удар по Києву. Станом на 08:00 відомо про 16 травмованих. Дві мешканки столиці загинули.
Окрім того, армія РФ атакувала Київську область дронами і ракетами. Наслідки ворожої атаки фіксують у чотирьох районах області. Щонайменше одна людина постраждала в Обухівському районі. До лікарні потрапив 51-річний чоловік.