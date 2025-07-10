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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Потужний удар по Києву: Клименко повідомив останні новини про потерпілих і наслідки

У Подільському районі уламки влучили у гуртожиток. Загинули дві жінки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Київ 10 липня.

Атака на Київ 10 липня. / © Associated Press

Вночі проти 10 липня війська агресорки Росії потужно вдарили по Києву. У восьми районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торговельна, транспортна інфраструктура. Загинули дві людини.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, у Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна киянка та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

Окрім того, понад десять людей поранені. Втім, наголошує Клименко, кількість жертв зростатиме.

“Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків - поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги. На місцях ударів розгорнули оперативні штаби”, - повідомив очільник МВС.

За інформацією Нацполіції, зафіксовані руйнування та падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах. Зокрема, у Подільському районі уламки влучили у гуртожиток, де загинули дві жінки.

Також у столиці обмежено рух транспорту на таких вулицях:

  • Волноваська (від бульв. Вацлава Гавела)

  • Козелецька (від вул. Миколи Василенка)

  • Січових Стрільців (від вул. Студентської до вул. Миколи Пимоненка)

  • Юрія Іллєнка (від вул. Дегтярівської до вул. Довнар-Запольського)

  • Олекси Тихого (від пров. Чугуївського до вул. Грушецької)

Нагадаємо, цієї ночі РФ здійснила масований удар по Києву. Станом на 08:00 відомо про 16 травмованих. Дві мешканки столиці загинули.

Окрім того, армія РФ атакувала Київську область дронами і ракетами. Наслідки ворожої атаки фіксують у чотирьох районах області. Щонайменше одна людина постраждала в Обухівському районі. До лікарні потрапив 51-річний чоловік.

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