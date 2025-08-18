- Дата публікації
Посиніла шкіра і впав тиск: у лікарні Києва під час підготовки до операції померла дитина
Дівчинку намагалися реанімувати майже три години, однак врятувати її не вдалося.
У столичній лікарні під час підготовки до операції померла 10-річна дівчинка. Це сталося після введення анестезії.
Про це повідомили у прокуратурі та поліції.
«За попередньою інформацією, близько півроку тому малолітня зламала руку, у зв’язку з чим виникла необхідність фіксації перелому за допомогою металевої спиці. Нещодавно дівчина знов травмувалась, тож була запланована повторна операція», — йдеться у повідомленні поліції Києва.
Напередодні, перебуваючи у приміщенні лікарні в Оболонському районі, під час зняття гіпсу дитині і стало зле.
«Лікарями було запроваджено низку медичних препаратів для стабілізації її стану. Попри це, стан дитини погіршувався й проведені упродовж майже трьох годин реанімаційні заходи не допомогли, дівчинка померла», — додали у відомстві.
У прокуратурі уточнили, що під час зняття гіпсової пов’язки дитині почали вводити анестезію. Зі слів матері, на тлі введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск.
Наразі в межах слідства призначено ряд експертиз, які встановлять причину смерті дитини та якість наданих медичними працівниками послуг.
Нагадаємо, у Тернополі після лікування карієсу померла однорічна дитина. Під час досудового розслідування з’ясувалося, що медичні працівники не консультувалися з іншими лікарями, хоча результати аналізів дитини свідчили про запальні процеси в організмі.