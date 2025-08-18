ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

Посиніла шкіра і впав тиск: у лікарні Києва під час підготовки до операції померла дитина

Дівчинку намагалися реанімувати майже три години, однак врятувати її не вдалося.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У лікарні сталася трагедія

У лікарні сталася трагедія / © pixabay.com

У столичній лікарні під час підготовки до операції померла 10-річна дівчинка. Це сталося після введення анестезії.

Про це повідомили у прокуратурі та поліції.

«За попередньою інформацією, близько півроку тому малолітня зламала руку, у зв’язку з чим виникла необхідність фіксації перелому за допомогою металевої спиці. Нещодавно дівчина знов травмувалась, тож була запланована повторна операція», — йдеться у повідомленні поліції Києва.

Напередодні, перебуваючи у приміщенні лікарні в Оболонському районі, під час зняття гіпсу дитині і стало зле.

«Лікарями було запроваджено низку медичних препаратів для стабілізації її стану. Попри це, стан дитини погіршувався й проведені упродовж майже трьох годин реанімаційні заходи не допомогли, дівчинка померла», — додали у відомстві.

У прокуратурі уточнили, що під час зняття гіпсової пов’язки дитині почали вводити анестезію. Зі слів матері, на тлі введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск.

Наразі в межах слідства призначено ряд експертиз, які встановлять причину смерті дитини та якість наданих медичними працівниками послуг.

Нагадаємо, у Тернополі після лікування карієсу померла однорічна дитина. Під час досудового розслідування з’ясувалося, що медичні працівники не консультувалися з іншими лікарями, хоча результати аналізів дитини свідчили про запальні процеси в організмі.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie