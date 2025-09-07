Обстріл Києва: вагітна жінка, яка постраждала під час атаки, народила сина, лікарі борються за їхнє життя

Вагітна / © Freepik

Реклама

У Києві вагітна жінка, яка постраждала під час нічного російського обстрілу, народила сина. Зараз вона, і новонароджена дитина перебувають у критичному стані, за їхнє життя борються лікарі.

Про це повідомила лікарка Олена Францева та керівниця департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург «Суспільному«.

«Сьогодні вночі було до нашої лікарні доставлено трьох ушкоджених наслідок опіків полемів, наслідок вибухової травми, ворожого обстрілу. Два пацієнта в важкому стані, а один чоловік в середньому. Сьогодні вже близько години до нас була переведена ще одна жінка, теж в край важкому стані. Вона була вагітна, було пологова допомога, народилася дитинка, хлопчик живий і після цього жіночку перевели до нас», — розповіла Гінзбург

Реклама

Наразі пацієнтка перебуває у Київській міській клінічній лікарні. Стан матері та дитини лікарі оцінюють як вкрай тяжкий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві внаслідок нічної атаки російських військ загинуло вже три людини, пошуково-рятувальні роботи тривають, рятувальники працюють на місцях влучання.