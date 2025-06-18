Посольство США відреагувало на масштабний обстріл Києва минулої ночі

Наслідки атаки на Київ 17 червня. / © Associated Press

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Посольство США в Україні назвало масований удар РФ по Києву “безглуздим нападом", який суперечить заклику американського президента Дональда Трампа закінчити війну.

Про це йдеться у повідомленні дипвідомства у соцмережі Х.

“Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих. Цей безглуздий напад суперечить заклику президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні», -наголошують в посольстві.

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Зауважимо, що напередодні вночі під час удару РФ загинув громадянин США. Однак посольство відреагувало на атаку аж через добу після російського обстрілу. Так, у День жалоби в пам’ять жертв атаки відомство висловило співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп незвично відреагував на масований удар РФ по Києву. Коли журналіст запитав його, що може сказати про атаку, він здивувався та запитав, коли це трапилося.

Тим часом у Держдепі підтвердили смерть громадянина США під час російської повітряної атаки 17 червня. Там наголосили, що Вашингтон засуджує нічний напад на Київ.

Зауважимо, станом на 11:00 18 червня відомо вже про 19 загиблих мешканців багатоповерхівки в Солом’янському районі столиці. Рятувальні роботи далі тривають. Загалом в Києві загинуло щонайменше 24 людини.

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Дата публікації 09:53, 18.06.25 Кількість переглядів 18 Були в укритті, але повернулися до квартири... Що відомо про жертв ракетного удару по Солом'янці