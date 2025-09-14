- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 698
- Час на прочитання
- 1 хв
Пошкодження залізниці у Київській області: з'явилися кадри наслідків
Через надзвичайну ситуацію у Київській області тривають роботи на залізниці.
Вночі 14 вересня сталося пошкодження залізниці у Київській області через надзвичайну ситуацію. У Мережі з’явилися наслідки.
Кадри опублікувало «Суспільне».
На місці продовжують працювати відповідні служби. Очікуємо на деталі.
Що сталося на залізниці
Як повідомило «Суспільне» із посиланням на Генштаб, уночі на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. На щастя, особовий склад не постраждав.
«Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони — відчеплені», — додається у повідомленні.
Ліквідація наслідків детонації триває. Причину встановить розслідування та службова перевірка.
Як стало відомо раніше, пошкодження залізниці сталося у Фастівському районі Київщини. Зауважимо, що причиною є не обстріл, а надзвичайна ситуація. Тривають відновлювальні роботи.
Частину пасажирів евакуйованого поїзда доправили автобусами, іншим організували пересадку на потяг. Крім того, трьом жінкам надали психологічну допомогу.
Нагадаємо, через НС у Київській області потяги рухаються з корекцією у графіку. Відомо про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів.
«ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути пасажирським поїздам», — йдеться у повідомленні.
Детальніше про рух потягів — у матеріалі.