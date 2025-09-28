- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 692
- Час на прочитання
- 1 хв
Пошкодження у кількох районах Києва через уламки дронів: є постраждалі
У Києві внаслідок ворожої атаки зафіксовано руйнування житлової інфраструктури та поранення людей.
Станом на ранок 28 вересня 2025 року у Соломʼянському, Голосіївському районах столиці зафіксовані пошкодження житлової інфраструктури уламками ворожих безпілотників.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Також попередньо відомо про падіння уламків на відкриту територію в Святошинському районі. У Соломʼянському районі ворожа атака пошкодила житловий будинок, після чого сталося займання. На місці події працюють рятувальники та екстрені служби.
За попередніми даними, є двоє потерпілих — у Соломʼянському та Святошинському районах, одного з них госпіталізували.
Влада закликає мешканців столиці залишатися в безпечних місцях, адже небезпека все ще зберігається.