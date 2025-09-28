ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
692
Час на прочитання
1 хв

Пошкодження у кількох районах Києва через уламки дронів: є постраждалі

У Києві внаслідок ворожої атаки зафіксовано руйнування житлової інфраструктури та поранення людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Станом на ранок 28 вересня 2025 року у Соломʼянському, Голосіївському районах столиці зафіксовані пошкодження житлової інфраструктури уламками ворожих безпілотників.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Також попередньо відомо про падіння уламків на відкриту територію в Святошинському районі. У Соломʼянському районі ворожа атака пошкодила житловий будинок, після чого сталося займання. На місці події працюють рятувальники та екстрені служби.

За попередніми даними, є двоє потерпілих — у Соломʼянському та Святошинському районах, одного з них госпіталізували.

Влада закликає мешканців столиці залишатися в безпечних місцях, адже небезпека все ще зберігається.

Дата публікації
Кількість переглядів
692
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie