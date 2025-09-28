Пошкодження у кількох районах Києва через уламки дронів: є постраждалі

Дрон / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Станом на ранок 28 вересня 2025 року у Соломʼянському, Голосіївському районах столиці зафіксовані пошкодження житлової інфраструктури уламками ворожих безпілотників.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Також попередньо відомо про падіння уламків на відкриту територію в Святошинському районі. У Соломʼянському районі ворожа атака пошкодила житловий будинок, після чого сталося займання. На місці події працюють рятувальники та екстрені служби.

За попередніми даними, є двоє потерпілих — у Соломʼянському та Святошинському районах, одного з них госпіталізували.

Влада закликає мешканців столиці залишатися в безпечних місцях, адже небезпека все ще зберігається.