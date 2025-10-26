Пошкоджені житлові будинки, пожежі і загиблі: наслідки атаки по Києву у фото

Наслідки атаки / © ДСНС

Уночі, 26 жовтня, російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками типу «Шахед», внаслідок чого у столиці пошкоджені житлові будинки та багато постраждалих. Також є жертви.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Наслідки ворожої атаки на столицю:

У Деснянському районі

За попередньою інформацією загинули троє людей та 27 постраждали (з них 6 дітей).

Уламки впали на 9-поверховий житловий будинок на рівні 2-го поверху. Сталося загоряння декількох квартир та розповсюдженням пожежі на балкони від 4 до 7 поверхів. Пожежу вже ліквідували. Тривають роботи з розбору конструкцій.

Також пошкоджені вікна та двері квартир у 9-поверховому житловому будинку за іншою адресою. Частково пошкоджений фасад та перекриття між 6 та 8 поверхами. Врятували 5 осіб. Триває розбір конструкцій.

В Оболонському районі

Уламки БпЛА впали на 16-поверховий житловий будинок. Пошкоджена квартира. Пожежі та руйнувань конструкцій немає.

Напередодні, уночі 25 жовтня, ЗС РФ атакували столицю балістичними ракетами, через що у Києві прогриміли потужні вибухи та здійнялися пожежі. Двоє загиблих.