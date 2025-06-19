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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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37
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1 хв

Посеред Києва містяни помітили двох лосів: з’явилося відео

У зоопарку зазначають, що лосів турбувати не потрібно, оскільки зараз триває міграція цих тварин.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Лось

Лось / © pixabay.com

Посеред Києва містяни помітили двох лосів.

Київські пабліки показали відео променаду величних тварин у столиці.

Одного з лосів перехожі зустріли аж на вулицях Подолу.

У зоопарку зазначили, що тварин турбувати не потрібно та пояснили чому.

«Не потрібно чіпати тварину — нехай бігає собі. Його не потрібно чіпати і люди повинні це знати. Лосі занесені до Червоної книги України. Зараз триває міграція цих тварин», — про це у коментарі ТСН.ua раніше розповідав гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

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