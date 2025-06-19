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Посеред Києва містяни помітили двох лосів: з’явилося відео
У зоопарку зазначають, що лосів турбувати не потрібно, оскільки зараз триває міграція цих тварин.
Посеред Києва містяни помітили двох лосів.
Київські пабліки показали відео променаду величних тварин у столиці.
Одного з лосів перехожі зустріли аж на вулицях Подолу.
У зоопарку зазначили, що тварин турбувати не потрібно та пояснили чому.
«Не потрібно чіпати тварину — нехай бігає собі. Його не потрібно чіпати і люди повинні це знати. Лосі занесені до Червоної книги України. Зараз триває міграція цих тварин», — про це у коментарі ТСН.ua раніше розповідав гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.