Посеред Києва містяни помітили двох лосів: з’явилося відео

Лось / © pixabay.com

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Посеред Києва містяни помітили двох лосів.

Київські пабліки показали відео променаду величних тварин у столиці.

Одного з лосів перехожі зустріли аж на вулицях Подолу.

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У зоопарку зазначили, що тварин турбувати не потрібно та пояснили чому.

Дата публікації 10:33, 19.06.25 Кількість переглядів 5 Посеред Києва вільно розгулюють лосі

«Не потрібно чіпати тварину — нехай бігає собі. Його не потрібно чіпати і люди повинні це знати. Лосі занесені до Червоної книги України. Зараз триває міграція цих тварин», — про це у коментарі ТСН.ua раніше розповідав гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.