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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Поранені під час обстрілу Києва рятувальники ДСНС показали фото з лікарні

Поранені під час атаки на Київ співробітники ДСНС йдуть на поправку.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Речник ДСНС Києва Павло Петров та співробітниця пресслужби Інна Жельчик

Речник ДСНС Києва Павло Петров та співробітниця пресслужби Інна Жельчик / © ДСНС

Речник ДСНС Києва Павло Петров та співробітниця пресслужби Інна Жельчик, які отримали поранення під час атаки РФ на Київ 6 червня, оприлюднили фотографії з лікарні після операції.

Про це речник написав у своєму Instagram.

«Трохи не такі фотки ви, мабуть, бачите з мого акаунту, але вибачте. Живі і це головне. По іншим питанням все вилікується, все загоїться. Дякуємо кожному за підтримку. Спробуємо відновити номер Інни, адже карточки і номери все десь залишилось там разом із телефонами, камерами і броніками», — розповів він.

Нагадаємо, 6 червня під час обстрілу Києва рятувальники потрапили під вогонь, в результаті чого кілька співробітників ДСНС зазнали травм. Наразі вони проходять лікування і відновлюються.

у ніч на 24 травня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Києву.

Зокрема, на столичній Оболоні через падіння збитих БпЛА загорівся під’їзд. Внаслідок атаки у Києві, у кількох районах столиці є руйнування і потерпілі.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що головною ціллю РФ під час цієї атаки був саме Київ.

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