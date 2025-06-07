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- Київ
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Поранені під час обстрілу Києва рятувальники ДСНС показали фото з лікарні
Поранені під час атаки на Київ співробітники ДСНС йдуть на поправку.
Речник ДСНС Києва Павло Петров та співробітниця пресслужби Інна Жельчик, які отримали поранення під час атаки РФ на Київ 6 червня, оприлюднили фотографії з лікарні після операції.
Про це речник написав у своєму Instagram.
«Трохи не такі фотки ви, мабуть, бачите з мого акаунту, але вибачте. Живі і це головне. По іншим питанням все вилікується, все загоїться. Дякуємо кожному за підтримку. Спробуємо відновити номер Інни, адже карточки і номери все десь залишилось там разом із телефонами, камерами і броніками», — розповів він.
Нагадаємо, 6 червня під час обстрілу Києва рятувальники потрапили під вогонь, в результаті чого кілька співробітників ДСНС зазнали травм. Наразі вони проходять лікування і відновлюються.
у ніч на 24 травня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Києву.
Зокрема, на столичній Оболоні через падіння збитих БпЛА загорівся під’їзд. Внаслідок атаки у Києві, у кількох районах столиці є руйнування і потерпілі.
Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що головною ціллю РФ під час цієї атаки був саме Київ.