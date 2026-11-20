Затор у Києві / © ТСН

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Понтонні переправи через Дніпро в Києві навряд чи допоможуть суттєво розвантажити проїзд транспорту мостами та впоратися із заторами. Імовірно, користуватися ними можна буде лише за спеціальними перепустками, а їхня пропускна здатність буде обмеженою.

Про це заявив експерт із транспортного планування Дмитро Безпалов у коментарі телеканалу «Київ24».

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За словами експерта, наведення понтонних переправ є звичайною практикою для українських військових. Такі конструкції вже використовували в Чернігівській та Харківській областях для виконання військових і логістичних завдань.

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Однак розраховувати, що вони стануть повноцінною альтернативою мостам через Дніпро та дозволять водіям об’їжджати затори, не варто.

«Це не звичайний мостовий перехід, яким можна об’їжджати затор, наприклад, на Північному мості. Це об’єкт з певним режимом, допуском для певних цілей. І він, власне, резервний», — пояснив Безпалов.

На його думку, доступ до таких переправ, найімовірніше, обмежуватимуть спеціальними перепустками. Тому скористатися ними для повсякденного пересування містом більшість автомобілістів не зможе.

Ще одним чинником, який завадить понтонним переправам суттєво вплинути на транспортну ситуацію в столиці, стане їхня обмежена пропускна здатність.

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Зокрема, за словами Безпалова, рух на таких переправах передбачатиме лише одну смугу в одному напрямку. Крім того, на обох берегах Дніпра немає необхідної дорожньої інфраструктури та розв’язок, які могли б забезпечити ефективний розподіл транспортних потоків.

«Пропускна здатність буде залишати бажати кращого», — наголосив експерт.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки 20 листопада пошкоджень зазнали Подільський мостовий перехід, Дарницький і Південний мости.

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