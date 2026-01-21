Понівечив обличчя через зауваження: у Києві пасажир напав на водія трамвая

Чоловік, який напав на водія трамваю у Києві / © Поліція Києва

У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який напав на водія трамвая після конфлікту на кінцевій зупинці. Постраждалий зазнав тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє поліція Києва.

Що відомо

Як встановили слідчі, інцидент стався у Деснянському районі столиці. 43-річний водій трамвая попросив пасажира залишити салон після прибуття транспорту на кінцеву зупинку. У відповідь 32-річний чоловік почав сперечатися, а згодом словесний конфлікт переріс у бійку.

Під час сутички нападник застосував ніж і поранив водія. Потерпілого доправили до медичного закладу, де лікарі констатували тяжкі травми. Наразі чоловіку необхідне тривале лікування та відновлення.

Зловмиснику оголосили підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Раніше учень здійснив напад у школі Києва. Так, школяр приніс із собою ніж і напав на вчительку й однокласника. Пораненим надають допомогу.

«Учень школи у Києві поранив не лише вчительку та однокласника, але й себе. Постраждалим і нападнику надають допомогу. Про їхній стан подробиць наразі немає», — зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.