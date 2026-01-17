Кличко назвав кількість будинків, мешканці яких понад тиждень живуть без опалення

Київ. / © Associated Press

Реклама

Станом на ранок 17 січня у Києві досі не мають опалення близько 50 будинків. які залишалися без теплопостачання після російської атаки понад тиждень тому.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«У Києві без теплопостачання наразі 50 будинків, після атаки ворога на критичну інфраструктуру 9 січня», — наголосив він.

Реклама

Міський голова показав на один з опорних пунктів тепловиків, звідки бригади виїжджають на ремонт і відновлення тепломереж та котелень

Кличко наголосив, що у столиці комунальники працюють цілодобово, аби відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Нагадаємо, у столиці суттєво погіршилася ситуація з електропостачанням і теплом після масованого удару 9 січня. Росіяни цілеспрямовано атакували котельні та енергетику. Без опалення залишилося 6 тисяч будинків, фіксували перебої з водопостачанням та світлом.

Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль шокував заявою про неготовність столиці. З його слів, Харків виявився значно краще підготовленим до можливих перебоїв зі світлом, спричинених атаками, ніж Київ.

Реклама