Помста за Різдво та тиск на Київ: експерт розкрив, навіщо РФ добу била по місту ракетами та дронами

У столиці багато руйнувань, особливо на лівому березі Києва. Росіяни спрямували свої ударні дрони по житлових багатоповерхових будинках. Внаслідок удару одна людина загинула і 30 отримали поранення. Десять людей перебувають у лікарнях.

Ворог прицільно бив по енергетичній інфраструктурі міста, пошкоджень зазнала і дамба Київської ГЕС.

Військовий експерт Ігор Романенко пояснив, що військово-політична мета атаки — тиск на Україну напередодні міжнародних переговорів та використання погодних умов для погіршення ситуації у Києві.

Військово-політична мета та демонстрація сили

На думку військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, основна мета цього повітряного удару — військово-політична.

«У неділю наш президент зустрічається з американським. Тому і відбувся цей повітряний удар, як то кажуть на максимальних можливостях. Ним, Путін хоче продемонструвати обом і Трампу, і Зеленському, що він сильний як ніколи, може на всіх тиснути і повторити удар. До всього Путін хоче показати свою потугу і нашому народу, киянам. Тому цей удар було заздалегідь підготовлено і виконано. Так, його можна назвати потужним, росіяни використали 40 ракет та 519 БПЛА різних типів», — розповідає Ігор Романенко.

Основні цілі атак — енергетичні об’єкти у Києві та області

Експерт зауважує, що росіяни обрали нову тактику — атакувати один окремий регіон. Якщо до цього вони два тижні атакували Одесу та область, а потім була атака на західні області — Рівненську, Тернопільську, та Хмельницьку, то тепер противник переключилися на Київ та область.

«Зрозуміло чому Київ — місто ухвалення рішень. Путін хоче тиснути на киян і продовжує це робити вже четвертий рік поспіль. Удар був стовідсотково спланований, він складався з двох хвиль атак. А я б взагалі сказав, що цей повітряний удар вони розтягнули на добу з невеличкими перервами: балістика, крилаті ракети, а „Шахеди“ до вечора суботи продовжували атакувати місто та область», — пояснює військовий експерт.

Удар під час морозів: для чого це РФ

Ігор Романенко додає, що росіяни підлаштували повітряний удар під прогноз погоди.

«Вони подивилися, що найближчим часом у Києві та області буде мінусова температура, тому і організували таку довготривалу атаку. Це, як на мене, звірячий, але засіб впливу на місто на киян, бо коли майже добу лунає сигнал „повітряна тривога“, то енергетики просто не можуть розпочати відновлювати пошкоджене обладнання. А тим часом на вулиці стоїть мінусова температура і будинки без тепла та світла просто замерзають. А росіяни цього і бажають, щоб люди мерзнули, були у відчаї і вимагали від влади якихось рішень», — додає генерал-лейтенант.

На думку Ігоря Романенка, багато влучань у житлові багатоповерхівки Києва — це не випадковість, а прицільні удари росіян, які мають конкретну ціль.

«Це засіб впливу на людей. Путіну потрібно, щоб у Києві було якомога більше незадоволених, розгублених та наляканих людей. Щоб вони тікали з міста чи вимагали від влади рішень, які вигідні Путіну. Це — морально-психологічний тиск на людей», — пояснює експерт.

Чому б’ють по дамбі Київської ГЕС

Експерт підкреслює, що росіяни завдавали удари саме по енергетичній інфраструктурі Києва. Під ударами були столичні ТЕЦ та електропідстанції. Окрім того, під ударом опинилася Київська ГЕС. У російських соціальних мережах з’явилося відео, на якому видно пошкоджене приміщення станції та дорога на дамбі.

«Будівлю дамби Київської ГЕС будували з урахуванням ядерних ударів. І росіяни добре це знають. Щоб завдати руйнувань дамбі, з використанням конвенційного озброєння, потрібно постаратися. Це мають бути потужні ракети вагою у півтонни та більше і ці удари мають спрямовуватися більш-менш в одну точку. Це дуже складно технічно реалізувати. Росіяни поки цього не можуть, але явно над працюють, вони завдають ударів, тобто показують, що Київська ГЕС у них теж під прицілом», — пояснює Ігор Романенко.

На думку експерта, ціль таких ударів проста — залякати киян та перетворити їхнє життя на справжній кошмар — холод, темрява та загроза потопу.

Романенко підкреслює, що росіяни не можуть завдавати ударів по українських АЕС, бо це означає поставити під загрозу весь світ, тому б’ють лише по об’єктах з передачі електроенергії від АЕС.

Через це енергетики змушені зменшувати на атомних станціях вироблення електроенергії, а це збільшує години аварійних відключень світла, як у Києві так і по всій країні.

«Ціль всього цього проста — припинити постачання в будинки киян електроенергії, тепла, води. Тому удари по Київській ГЕС — це намагання, щоб погана ситуація з електропостачанням, стала для Києва ще в рази гіршою. Вони бачать, що насуваються морози і просто використовують цей момент, щоб якомога більше погіршити ситуацію в столиці», — пояснює Ігор Романенко.

Коли чекати наступної атаки?

На думку військового експерта, росіяни вже готові до того, щоб знову атакувати Україну.

«Для того, щоб виконати такий же масований та комбінований удар їм потрібно дві-три доби на підготовку. Гадаю, вони обов’язково зроблять дорозвідку того, що вже накоїли у Києві. Саме тому їхні розвідувальні дрони залітали до міста у другій половині дня суботи. Тому наступного масованого удару можна чекати вже 30-31 грудня», — каже експерт.

Помста за Різдво і вплив на Трампа

Ігор Романенко додає, що масований ракетний удар можна розцінювати як помсту Путіна Україні за святкування Різдва не за російськими канонами.

«Значна частка українців вже святкують Різдво не 7 січня, а 25 грудня. Тому і удар завдали одразу після свят. Для Путіна це важливо, бо руйнуються усі їхні канони та російський вплив Московського патріархату на Україну. Це відверта помста за Різдво не по-московськи, а до всього цього — це натяк напередодні зустрічі Зеленського з Трампом, мовляв, ви тут граєтесь у якісь документи, а я вам демонструю свою силу. І переконаний, що це подіє на Трампа, щоб у нього „нічого не було“ для нашого президента, і з’явилася можливість увімкнути пихату американську байдужість — хочете миру, домовляйтесь з Путіним. А російський диктатор робить все, щоб відкласти питання можливого перемир’я, далі продовжувати війну і захоплювати нові території України», — підсумовує Ігор Романенко.

Нагадаємо, тривала атака на Київ 27 грудня показала небезпечну тенденцію: Росія не лише наростила виробництво ударних дронів, а й суттєво збільшила кількість персоналу для їх обслуговування.