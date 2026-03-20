Полиці порожніють: у Києві розкуповують дешевшу гречку, а ціни на крупу б’ють рекорди
Через стрімке здорожчання гречки, середня ціна якої за рік зросла від 33 до 54 гривень, мешканці столиці масово скуповують залишки дешевих круп у супермаркетах.
У супермаркетах Києва розкупили дешеві гречку та рис. Не залишилося жодної пачки гречки в діапазоні 56,99–59,99 грн.
Про це пишуть «Новини Live».
За останні місяці вартість крупи впевнено підскочила вгору.
Станом на березень середня ціна гречки становить 54,07 грн/кг, хоча ще в січні вона була на рівні 47,87 грн/кг, а торік навесні — близько 33,02 грн/кг.
Також розкупили рис за 59,99 грн/кг. Ця крупа останнім часом також піднялася в ціні.
Чому дорожчає гречка
Економіст Олег Пендзин пояснює, що причина здорожчання гречки не в дефіциті.
«Ціна на гречку росте не тому, що на сьогоднішній момент її дефіцит, а тому, що пакування дороге через зростання цін на електрику, через блекаути», — пояснює він.
Економісти називають основні фактори здорожчання:
витрати на енергоресурси
логістика
паковання
інфляція
Також вплив має скорочення посівних площ, про що раніше повідомляли в Інституті аграрної економіки.
Фахівець запевняє, що за нинішніх обсягів виробництва та запасів ризиків дефіциту немає. Український ринок гречки залишається забезпеченим, а зростання цін має економічні причини і не пов’язане з нестачею продукції.