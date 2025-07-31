- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 889
- Час на прочитання
- 2 хв
Поліція завершила досудове розслідування щодо журналіста Макарова: висновки шокують
Поліція каже, що журналіст Юрій Макаров, який раніше заявляв про напад, сам себе штрикнув ножем.
Поліція завершила розслідування щодо тілесних ушкоджень журналіста та виконавчого продюсера «Суспільного Мовлення» Юрія Макарова. Там стверджують, що поранення він завдав собі сам — на це вказують результати дослідження зразків ДНК.
Про це повідомили у Нацполіції.
Правоохоронці заявили, що завершили розслідування щодо інциденту, який стався з Макаровим у квітні цьогоріч.
Так, згідно з висновками експертів, зразки ДНК, відібрані зі знайдених ножа та чохла до нього, належать лише постраждалому. Також правоохоронці відпрацювали усі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент: у момент поранення журналіста сторонніх поряд із ним не було.
Окрім того, Макаров пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, за висновком якої у момент завдання поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії. Він визнав висновки експертизи.
Поліція закрила провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження) після з’ясування усіх обставин.
«Суспільне Мовлення» у своїй заяві повідомило, що Макаров пройшов лікування, та подякувало правоохоронцям за розслідування.
«Суспільне Мовлення» вдячне Національній поліції України за професійність та ретельну роботу у встановленні всіх деталей у делікатній справі щодо нашого колеги», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Києві ввечері 16 квітня невідомий нібито напав з ножем на журналіста Юрія Макарова, який є виконавчим продюсером «Суспільного Мовлення», завдавши йому поранення. Журналіста у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Станом на вечір 17 квітня загрози його життю вже не було.