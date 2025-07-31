Поліція завершила досудове розслідування щодо журналіста Макарова: висновки шокують

Журналіст Юрій Макаров / © УНІАН

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Поліція завершила розслідування щодо тілесних ушкоджень журналіста та виконавчого продюсера «Суспільного Мовлення» Юрія Макарова. Там стверджують, що поранення він завдав собі сам — на це вказують результати дослідження зразків ДНК.

Про це повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці заявили, що завершили розслідування щодо інциденту, який стався з Макаровим у квітні цьогоріч.

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Так, згідно з висновками експертів, зразки ДНК, відібрані зі знайдених ножа та чохла до нього, належать лише постраждалому. Також правоохоронці відпрацювали усі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент: у момент поранення журналіста сторонніх поряд із ним не було.

Окрім того, Макаров пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, за висновком якої у момент завдання поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії. Він визнав висновки експертизи.

Поліція закрила провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження) після з’ясування усіх обставин.

«Суспільне Мовлення» у своїй заяві повідомило, що Макаров пройшов лікування, та подякувало правоохоронцям за розслідування.

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«Суспільне Мовлення» вдячне Національній поліції України за професійність та ретельну роботу у встановленні всіх деталей у делікатній справі щодо нашого колеги», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві ввечері 16 квітня невідомий нібито напав з ножем на журналіста Юрія Макарова, який є виконавчим продюсером «Суспільного Мовлення», завдавши йому поранення. Журналіста у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Станом на вечір 17 квітня загрози його життю вже не було.