Працівник поштового відділення у Києві вкрав понад 100 тис. грн: як йому це вдалося

Затриманий зловмисник / © Поліція Києва

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Поліцейські Подільського району Києва викрили 22-річного працівника фінансової установи, який, за даними слідства, незаконно заволодів понад 103 тисячами гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в місті Києві.

Щоб приховати розкрадання, молодик несанкціоновано вніс зміни до електронної системи обліку касових операцій. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

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Як уточнила слідча Подільського управління поліції Уляна Гадій, підозрюваний обіймав посаду касира в пункті надання фінансових послуг і мав доступ до сейфу та внутрішньої електронної системи компанії.

«Минулого місяця фігурант заволодів понад 103 тисячами гривень з робочого сейфу, а щоб приховати відсутність коштів, створив фальшиві касові документи у внутрішній системі. Ці дії дозволили йому уникнути виявлення нестачі під час перевірки», — зазначила правоохоронниця.

Операцію з викриття зловмисника провели слідчі Подільського управління поліції спільно з фахівцями управління протидії кіберзлочинам у місті Києві.

Під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 4 ст. 191 — привласнення майна, вчинене в умовах воєнного стану;

ч. 1 та ч. 3 ст. 362 — несанкціонована зміна інформації, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, вчинена особою з правом доступу, повторно.

Санкція найтяжчої з інкримінованих статей передбачає до 8 років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю терміном до трьох років.

У поліції наголошують: злочини у фінансовій сфері в умовах воєнного стану є особливо тяжкими та тягнуть за собою сувору кримінальну відповідальність.

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Нагадаємо, у Вінниці слідчі повідомили про підозру 38-річній жінці, яка викрала понад 56 тисяч гривень з банківської картки свого знайомого.