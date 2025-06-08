Поліція прокоментувала затримання військового з протезом біля "КиївПрайду"

Поліція

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У центрі Києва на Михайлівській площі відбувалась запланована громадська акція, під час якої виникла сутичка між поліцією та групою агресивно налаштованих осіб. За інформацією поліції Києва, частина учасників акції намагалася пройти до місця події, відмовившись при цьому проходити поверхневу перевірку.

Про це розповіли у поліції Києва.

Правоохоронці зазначають, що група осіб відмовилася виконати законну вимогу пройти перевірку та вступила у конфлікт з працівниками поліції. У результаті виникла штовханина, після чого цих осіб було доставлено до управління поліції для проведення перевірки.

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Під час огляду у них виявлено та вилучено димові шашки та балончики дратівливої дії. Проти затриманих складено адміністративні матеріали за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У соціальних мережах почала ширитись інформація про нібито неправомірне затримання військовослужбовця з протезом ноги та умисне пошкодження його протеза працівниками поліції.

У поліції спростували цю інформацію, заявивши, що саме військовослужбовець під час конфлікту вдарив одного з поліцейських своїм протезом по голові. В результаті правоохоронець отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забійної рани.

За цим фактом слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України — насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі триває досудове слідство, обставини події уточнюються.

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Поліція Києва закликала всіх громадян, які беруть участь у публічних заходах, дотримуватись законодавства, уникати провокацій та поважати права інших. Усі випадки порушень громадського порядку або агресивної поведінки будуть розглядатися відповідно до норм чинного законодавства України.

Нагадаємо, Київська Митрополія Православної Церкви України (ПЦУ) висловила протест проти проведення заходу «КиївПрайд Парк» біля Михайлівського Золотоверхого собору.

Раніше ми писали про те, що у червні Київ оголосив Місяцем гордості, у межах якого громадська організація «КиївПрайд» запланувала серію подій, зокрема «Марш рівності» та освітній лекторій. Спершу заходи мали відбутися у павільйоні «КИТ» на ВДНГ, однак через загрозу теракту їх перенесли на Михайлівську площу — поруч із МЗС України та Михайлівським Золотоверхим монастирем.