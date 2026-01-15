- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 599
- Час на прочитання
- 1 хв
Поліція показала фото будинку на Солом’янці, куди влучив дрон
На Солом’янці ворожий дрон пошкодив технічний поверх висотки та припарковані поруч машини.
Під час атаки на Київ 15 січня російський дрон влучив у технічний поверх багатоповерхового будинку у Солом’янському районі. Правоохоронці зафіксували на фото наслідки удару.
Про це повідомила поліція Києва.
Столичні правоохоронці працюють на місці влучання ворожого безпілотника у дах житлового будинку в Солом’янському районі.
Ворожий дрон вранці поцілив у технічний поверх багатоповерхівки. Через падіння уламків було також пошкоджено припарковані поблизу авто.
На щастя, минулося без постраждалих.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного управління, які документують наслідки атаки та фіксують пошкодження.
Місце влучання дрона в Солом’янському районі Києва (6 фото)
Атака на Київ 15 січня — що відомо
Нагадаємо, рано-вранці 15 січня російська армія атакувала Київ безпілотниками, що призвело до падіння уламків на житловий будинок у Солом’янському районі. Про це повідомили в міській військовій адміністрації.
Водночас у ДСНС заявили, що удар припав на технічний поверх будинку, де зруйновано 4 кв. м стіни; пожежі не виникло. Рятувальники обстежили технічні приміщення та допомогли відчинити двері квартири на останньому поверсі, постраждалих немає.