Київ
599
Поліція показала фото будинку на Солом’янці, куди влучив дрон

На Солом’янці ворожий дрон пошкодив технічний поверх висотки та припарковані поруч машини.

Ірина Лаб'як
Будинок на Солом’янці в Києві, куди влучив дрон

Будинок на Солом’янці в Києві, куди влучив дрон / © Поліція Києва

Доповнено додатковими матеріалами

Під час атаки на Київ 15 січня російський дрон влучив у технічний поверх багатоповерхового будинку у Солом’янському районі. Правоохоронці зафіксували на фото наслідки удару.

Про це повідомила поліція Києва.

Столичні правоохоронці працюють на місці влучання ворожого безпілотника у дах житлового будинку в Солом’янському районі.

Ворожий дрон вранці поцілив у технічний поверх багатоповерхівки. Через падіння уламків було також пошкоджено припарковані поблизу авто.

На щастя, минулося без постраждалих.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного управління, які документують наслідки атаки та фіксують пошкодження.

Місце влучання дрона в Солом’янському районі Києва (6 фото)

атака на Київ 15 січня_1 / © Поліція Києва

© Поліція Києва

атака на Київ 15 січня_5 / © Поліція Києва

© Поліція Києва

атака на Київ 15 січня_3 / © Поліція Києва

© Поліція Києва

атака на Київ 15 січня_4 / © Поліція Києва

© Поліція Києва

атака на Київ 15 січня_6 / © Поліція Києва

© Поліція Києва

атака на Київ 15 січня_7 / © Поліція Києва

© Поліція Києва

Атака на Київ 15 січня — що відомо

Нагадаємо, рано-вранці 15 січня російська армія атакувала Київ безпілотниками, що призвело до падіння уламків на житловий будинок у Солом’янському районі. Про це повідомили в міській військовій адміністрації.

Водночас у ДСНС заявили, що удар припав на технічний поверх будинку, де зруйновано 4 кв. м стіни; пожежі не виникло. Рятувальники обстежили технічні приміщення та допомогли відчинити двері квартири на останньому поверсі, постраждалих немає.

