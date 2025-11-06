Поліція Києва розшукує правоохоронця: що відомо

© Shutterstock

Поліція Києва розшукує правоохоронця Юрія Рибянського. Начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві не вийшов на службу та не виходить на зв’язок.

Про це повідомляє поліція Києва.

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою «безвісти зниклий»). Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів.

Також розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Згодом стало відомо, що внутрішня безпека НПУ затримала Рибянського.

«Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР», — йдеться у повідомленні.