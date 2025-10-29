- Дата публікації
Поліцейський отримав удар палицею по голові під час перевірки документів
Слідчі відкрили кримінальне провадження за заподіяння побоїв працівникові правоохоронного органу.
У селі Княжичі Київської області місцевий мешканець відмовився надати поліцейським свої військово-облікові документи для перевірки. Така поведінка спровокувала конфлікт.
Про інцидент, який стався в середу, 29 жовтня, під час проведення «профілактичних заходів», повідомили у пресслужбі поліції Київської області.
У повідомленні йдеться, що учасниками конфлікту були місцеві жителі, поліцейські та військовослужбовці. Під час сутички одна із жінок вдарила працівника поліції палицею по голові, спричинивши йому тілесні ушкодження.
«Правоохоронці затримали 42-річну жінку… Слідчі відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України)», — йдеться у повідомленні.
Керівництво Головного управління поліції Київської області також встановлює правомірність дій поліцейських у цій ситуації.
Раніше у соцмережах з’явилося відео, на якому цивільного чоловіка притиснули до землі та вдягнули на руки кайданки поліцейські та людина у військовій формі. Жінки, які були поруч, вимагали відпустити затриманого чоловіка.
Нагадаємо, речник Київського ТЦК та СП Олег Байдалюк стверджує, що в Україні немає жодної «бусифікації», натомість є закон про мобілізацію. Він сказав, що людей мобілізують примусово, коли ті чинять спротив.