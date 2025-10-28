Погрожував розправою над рідними: чоловік примушував 13-річну дівчинку до участі у створенні порнографії

Дівчинка, яка плаче / © pixabay.com

На Київщині чоловік примушував 13-річну дівчинку до участі у виготовленні порнографії.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура у Facebook.

«За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури 48-річному жителю Борисполя повідомлено про підозру у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії, а також примушуванні малолітніх до участі у її створенні (ч. 4 ст. 301-1 КК України) та вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Слідством установлено, що підозрюваний упродовж декількох місяців через соціальні мережі Telegram та Chat Roulette встановив контакт із 13-річною дівчинкою з Дніпропетровської області. Погрожуючи їй розправою над близькими, чоловік примусив дитину брати участь у створенні фото та відео порнографічного характеру.

Крім того, погрожуючи розповсюдженням знімків серед друзів та однокласників дівчинки, чоловік змусив неповнолітню робити приховану фото та відео-фіксацію оголеного тіла її 8-річної двоюрідної сестри.

Коли дівчинка відмовилася брати подальшу участь у виготовленні дитячої порнографії, чоловік переслав фото оголених дівчат їх батькам. Ті і повідомили про злочин правоохоронцям.

У результаті слідчих дій чоловіку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (через важку хворобу).

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

