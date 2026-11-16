Пограбував вітрину в ТРЦ, щоб зробити подарунок дівчині: у Києві затримали 21-річного хлопця

Закоханий крадій / © Поліція Києва

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У Києві поліцейські затримали 21-річного мешканця Київської області за підозрою у зухвалому пограбуванні магазину в одному з торговельно-розважальних центрів Шевченківського району.

Про це повідомили у поліції Києва у Facebook.

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Інцидент стався в ТРЦ на Берестейському проспекті. До правоохоронців звернувся працівник торговельної точки та розповів, що невідомий покупець попросив оглянути два смартфони загальною вартістю понад 100 000 гривень, після чого раптово схопив їх і втік.

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Оперативники опрацювали записи з камер відеоспостереження та швидко встановили особу зловмисника. Ним виявився 21-річний житель Київщини, якого затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку за місцем його проживання слідчі знайшли та вилучили обидва викрадені гаджети.

На допиті затриманий пояснив свій вчинок тим, що хотів зробити подарунок своїй дівчині, а другий телефон залишити собі.

Вкрадені смартфони / © Поліція Києва

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). За такий «подарунок» молодику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік у масці серед ночі пробирався до квартир дівчат та погрожував вбивством.

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