Погода в Києві зміниться: синоптики розповіли, чого очікувати наприкінці січня

За прогнозами синоптиків у період від 27 по 31 січня в Києві та області очікується нестабільна погода з температурними коливаннями та опадами різної інтенсивності. Складні погодні умови будуть обумовлені впливом вологих повітряних мас із півдня.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Період відлиги: 27–29 січня

У першій половині тижня переважатиме відносно тепла погода. Через область низького тиску небо буде переважно хмарним, очікуються змішані опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

«Із небезпечних явищ — місцями туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця», — зазначають синоптики.

Похолодання та снігопади: 30–31 січня

З 30 січня характер погоди зміниться — опади перейдуть у фазу снігу, а температура повітря почне суттєво знижуватися. Температура впродовж доби по області 1-6°, місцями до 10° морозу, у столиці 3-5° морозу.

«31 січня стане морозніше: по області вночі 7-12°, вдень 5-10° морозу, у столиці вночі близько 10° морозу, вдень 6-8° морозу», — зазначили синоптики.

Нагадаємо, потепління в Україні вже почало підвищувати температуру повітря, плюсові показники мають поширитися по всій країні разом з опадами. У вівторок, 27 січня, у західних областях України очікується найтепліша погода.

Раніше ми писали, що зима в Україні готує черговий крутий віраж. Після екстремальних морозів до нас іде різке потепління, яке принесе з собою справжню відлигу.