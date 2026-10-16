Осінь / © Unsplash

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У п’ятницю, 16 жовтня, у Києві та на Київщині утримається похмура осіння погода із затяжними дощами.

В Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині 16 жовтня хмарну погоду із дощами. Зокрема, у столиці вночі пройдуть невеликі, а вдень помірні дощі. Вітер дутиме північний та зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вдень становитиме від +8 до +13 градусів тепла, у Києві очкується від +11 до +13 градусів вище нуля.

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На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві 16 жовтня сонце буде рідко з’являтися з-за хмар. Увесь день йтиме дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +7 до +10 градусів тепла.

Погода у Києві 16 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 16 жовтня.

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