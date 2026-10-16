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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Погода в Києві зіпсується: синоптики попередили, коли столицю накриє негода — детальний прогноз

Синоптики попереджають киян про дощову та похмуру погоду протягом усього дня 16 жовтня з помірним північним вітром.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Осінь

Осінь / © Unsplash

У п’ятницю, 16 жовтня, у Києві та на Київщині утримається похмура осіння погода із затяжними дощами.

В Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині 16 жовтня хмарну погоду із дощами. Зокрема, у столиці вночі пройдуть невеликі, а вдень помірні дощі. Вітер дутиме північний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вдень становитиме від +8 до +13 градусів тепла, у Києві очкується від +11 до +13 градусів вище нуля.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві 16 жовтня сонце буде рідко з’являтися з-за хмар. Увесь день йтиме дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +7 до +10 градусів тепла.

Погода у Києві 16 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Погода у Києві 16 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 16 жовтня.

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