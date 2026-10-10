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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Київ
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Погода в Києві зіпсується, але ненадовго: синоптики дали детальний прогноз з датами

У Києві 10–11 жовтня прогнозують теплі вихідні без істотних опадів. Температура повітря підніметься до +21°, проте ввечері неділі погода може змінитися.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Погода в Києві 10–11 жовтня — прогноз на вихідні

Погода в Києві 10–11 жовтня — прогноз на вихідні / © pexels.com

На вихідних, 10–11 жовтня, погода в Києві буде переважно сухою, а температура повітря підвищиться до +21°. Водночас наприкінці вихідних у столиці можливий невеликий дощ.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що в суботу, 10 жовтня, у Києві опадів не буде, а рвучкий вітер стихне після обіду. Максимальна температура повітря становитиме близько +17°.

За даними Укргідрометцентру, в суботу у столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі температура становитиме +7…+9°, а вдень повітря прогріється до +17…+19°. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Як свідчить прогноз Sinoptik, упродовж дня хмари поступово розсіюватимуться, а ввечері небо стане ясним. Температура вдень підніметься до +18°.

За даними порталу, за останні 130 років найтеплішим 10 жовтня в Києві було 1907 року, коли температура сягнула +23°. Натомість найнижчий показник цього дня зафіксували 1899 та 2021 років — тоді стовпчики термометрів опустилися до -1°.

Погода у Києві 10 жовтня / © Sinoptik.ua

Погода у Києві 10 жовтня / © Sinoptik.ua

У неділю, 11 жовтня, за прогнозом Наталки Діденко, у столиці потеплішає до +21°. Істотних опадів не передбачається, хоча ближче до вечора можливий невеликий дощ.

На порталі Sinoptik також прогнозують до +21° у неділю. Протягом дня переважатиме хмарна погода з проясненнями, а надвечір хмари зникнуть.

Температурний максимум 11 жовтня в Києві становить +24° — такий показник зафіксували 1935 року. Найхолоднішим цей день був 1898 року, коли температура повітря опустилася до -5°.

Погода у Києві 11 жовтня / © Sinoptik.ua

Погода у Києві 11 жовтня / © Sinoptik.ua

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про високу, а в окремих регіонах України — надзвичайну пожежну небезпеку.

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