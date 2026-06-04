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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
326
Час на прочитання
1 хв

Погода в Києві різко зміниться: столицю розігріє, але синоптики попередили про новий "сюрприз"

Попри хмарність та дощ, день у Києві та області обіцяє бути досить теплим.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та області 4 червня

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та області 4 червня / © pixabay.com

У четвер, 4 червня, у Києві та Київській області утримається хмарна погода з періодичними проясненнями, окрім того жителям та гостям області парасольки знадобляться впродовж усього дня.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у столиці Києві 4 червня очікується невеликий дощ, а температура повітря прогріється до +22 градусів тепла.

За даними Українського гідрометцентру, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +10 до +15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +18…+23 градусів тепла.

У столиці вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів вище нуля.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві 4 червня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі очікується дощ. До ранку він повинен послабшати, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора.

Температура повітря коливатиметься від +14 до +21 градусу тепла.

Погода у Києві 4 червня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві 4 червня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 4 червня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
326
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