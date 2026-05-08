Погода в Києві різко зіпсується: синоптики розповіли, коли вдарить негода
У п’ятницю киянам та мешканцям області варто тримати парасольки напоготові, адже після сухої ночі, вдень очікуються грозові дощі. Синоптики прогнозують невелике зниження температури, що принесе довгоочікувану свіжість після спеки.
У п’ятницю, 8 травня, мешканцям столиці та Київської області варто готуватися до мінливої погоди: після сухої ночі вдень можливі короткочасні дощі з грозами.
У Київській області та місті Києві 8 травня очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями пройдуть короткочасні дощі із грозами. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів вище нуля. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25 градусів тепла.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві температура повітря вдень опуститься до позначок +23…+24 градусів тепла.
«Дощ з грозою у столиці ймовірний, скоріше в другій половині дня», — повідомила синоптикиня.
Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у столиці 8 травня ранок у Києві буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Температура повітря коливатиметься від +16 градусів тепла вночі до +23 градусів тепла вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 8 травня.
