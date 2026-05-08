Погода в Києві різко зіпсується: синоптики розповіли, коли вдарить негода

У п’ятницю киянам та мешканцям області варто тримати парасольки напоготові, адже після сухої ночі, вдень очікуються грозові дощі. Синоптики прогнозують невелике зниження температури, що принесе довгоочікувану свіжість після спеки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 8 травня

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 8 травня

У п’ятницю, 8 травня, мешканцям столиці та Київської області варто готуватися до мінливої погоди: після сухої ночі вдень можливі короткочасні дощі з грозами.

У Київській області та місті Києві 8 травня очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями пройдуть короткочасні дощі із грозами. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів вище нуля. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25 градусів тепла.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві температура повітря вдень опуститься до позначок +23…+24 градусів тепла.

«Дощ з грозою у столиці ймовірний, скоріше в другій половині дня», — повідомила синоптикиня.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у столиці 8 травня ранок у Києві буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +16 градусів тепла вночі до +23 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 8 травня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 8 травня.

