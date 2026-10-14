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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Погода в Києві різко зіпсується: синоптики назвали точні дати і чого очікувати — детальний прогноз

За даними синоптиків, 14 жовтня у столиці утримуватиметься суха погода, однак найближими днями температура повітря суттєво знизиться.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Осіннє листя

Осіннє листя / © pexels.com

У середу, 14 жовтня, у Києві очікується суха та комфортна осіння погода, проте вже наступного дня у столиці відчутно похолодає.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує суху та прохолодну погоду із температурою повітря до +13 градусів тепла у столиці 14 жовтня.

За її словами, найближчим часом в Україні найтеплішою залишатиметься погода у східній частині, а найхолоднішою — у західній.

«Загалом фон буде комфортним, як на цю пору року», — зазначає Діденко.

За даними Українського гідрометцентру, 14 жовтня на Київщині буде хмарно із проясненнями та без опадів. Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, у Києві очікується від +11 до +13 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Температура повітря упродовж дня становитиме від +12 до +13 градусів тепла.

Погода у Києві 14 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Погода у Києві 14 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Водночас синоптики повідомляють, що у четвер, 15 жовтня, у столиці стане прохолодніше: очікується від +8 до +11 градусів тепла.

Погода у Києві 15 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Погода у Києві 15 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 жовтня.

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