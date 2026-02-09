Погода у Києві різко зміниться: чого очікувати

Морози / © ТСН

Сильні морози в Україні нарешті відступають під тиском «атмосферного прогресу». Найближча ніч стане останньою в періоді екстремальної холоднечі, після чого температура почне відчутно зростати.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Прогноз на 10 лютого

За даними синоптикині, ніч проти вівторка ще залишатиметься дуже холодною, проте це вже фінальний акорд морозного періоду:

10-го лютого вночі в Україні очікується температура повітря -12-20, на півночі до -22 градусів.

Завтра вдень у більшості областей -4-11 градусів, на півдні та в західних областях -2-4 градуси, на Закарпатті до +2 градусів.

Завдяки впливу антициклону суттєвих опадів не передбачається, лише на Закарпатті можливий невеликий мокрий сніг. Вітер буде переважно південним, на заході країни можливі сильні пориви.

Ситуація у Києві

У Києві «епоха сильних морозів» також добігає кінця.

«Найближчої ночі спробує ще кусатися, ймовірно до -20°C градусів, але вже обламає зуби об нашу столицю», — зазначає Наталка Діденко.

Удень 10 лютого в Києві буде сухо та сонячно, близько -10°C. У другій половині дня очікується посилення південного вітру.

Коли чекати на потепління

Синоптикиня прогнозує, що надалі на українців чекає відчутне підвищення температури. Хоча зима ще не завершилася і коливання холоду можливі, пік лютих морозів уже позаду. Антициклон поступово руйнується, поступаючись місцем більш м’яким повітряним масам.

