Погода у Києві різко зміниться: чого очікувати
Синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала завершення екстремальних холодів в Україні.
Сильні морози в Україні нарешті відступають під тиском «атмосферного прогресу». Найближча ніч стане останньою в періоді екстремальної холоднечі, після чого температура почне відчутно зростати.
Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Прогноз на 10 лютого
За даними синоптикині, ніч проти вівторка ще залишатиметься дуже холодною, проте це вже фінальний акорд морозного періоду:
10-го лютого вночі в Україні очікується температура повітря -12-20, на півночі до -22 градусів.
Завтра вдень у більшості областей -4-11 градусів, на півдні та в західних областях -2-4 градуси, на Закарпатті до +2 градусів.
Завдяки впливу антициклону суттєвих опадів не передбачається, лише на Закарпатті можливий невеликий мокрий сніг. Вітер буде переважно південним, на заході країни можливі сильні пориви.
Ситуація у Києві
У Києві «епоха сильних морозів» також добігає кінця.
«Найближчої ночі спробує ще кусатися, ймовірно до -20°C градусів, але вже обламає зуби об нашу столицю», — зазначає Наталка Діденко.
Удень 10 лютого в Києві буде сухо та сонячно, близько -10°C. У другій половині дня очікується посилення південного вітру.
Коли чекати на потепління
Синоптикиня прогнозує, що надалі на українців чекає відчутне підвищення температури. Хоча зима ще не завершилася і коливання холоду можливі, пік лютих морозів уже позаду. Антициклон поступово руйнується, поступаючись місцем більш м’яким повітряним масам.
