Побиття велосипедиста у Києві: суд змінив запобіжний захід водієві Mercedes

Олександр Хілик / © скриншот з відео

Запобіжний захід водію Mercedes, якого підозрюють у побитті велосипедиста у Києві, змінили. Суд вирішив утримувати його під вартою з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє «Суспільне».

Стало відомо, що підозрюваного Олександра Хілика триматимуть під вартою до 25 листопада з можливістю внести заставу в розмірі 5 мільйонів гривень.

Зазначається, що підозрюваний вимагав закритого засідання буцімто через упередженість ЗМІ. Втім суд прохання не вдовольнив.

«Ніхто в ютубі не показав об’єктивно подію, як це було. Мене виставили людиною, яка зловживає усіма правами», — сказав він.

Адвокатка підозрюваного зазначила, що після перегляду обох відео у суді можна «об’єктивно говорити про події».

«Бачимо, що він намагався уникнути конфлікту. Намагалися зв’язатися з адвокатами потерпілого, щоб дізнатися про його стан та процес лікування. Нам повідомили, що після виписки з лікарні вони будуть готові до певного діалогу», — зазначила адвокатка підозрюваного Олена Конона.

Вона додала, що у її підзахисного немає змоги внести заставу. Він також перебуває під вартою через іншу статтю без права на заставу — залишення у небезпеці.

Нагадаємо, у Києві 30 вересня водій елітного автомобіля Mercedes Benz G-500 жорстоко побив велосипедиста.

Учасниками інциденту стали 44-річним водій позашляховика та 40-річний велосипедист. Причина — паркування автомобіля на велосмузі.

Велосипедист зробив зауваження водієві, останнього це роздратувало. Він почав завдавати велосипедисту ударів по обличчю, через що потерпілий знепритомнів та впав на асфальт. Нападник лише відтягнув чоловіка до узбіччя, а потім — поїхав з місця злочину.