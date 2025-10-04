ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

Побиття велосипедиста у Києві: суд обрав запобіжний захід водію Mercedes

Після резонансного інциденту з побиттям, суд у Києві виніс рішення щодо водія Mercedes.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Суд

Суд

У Києві суд обрав запобіжний захід 44-річному підприємцю Олександру Хилику водію Mercedes, якого підозрюють у жорстокому побитті велосипедиста 30 вересня.

Про це повідомило Суспільне.

Фігуранту справи було обрано тримання під вартою строком на 30 днів.

Рішення про арешт було ухвалене у залі суду. Таким чином, підозрюваний проведе під вартою наступний місяць.

Затриманий водій / © Суспільне

Затриманий водій / © Суспільне

Нагадаємо, що в Києві водій елітного Mercedes побив велосипедиста до непритомності.

Згодом стало відомо, що нападник є фігурантом у справі про закупівлю зимової форми для Київської територіальної оборони на 25 млн грн.

Потерпілий велосипедист, якого жорстоко побив водій Mercedes за зауваження, розповів свою версію подій.

Дата публікації
Кількість переглядів
236
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie