Побиття велосипедиста у Києві: суд обрав запобіжний захід водію Mercedes

У Києві суд обрав запобіжний захід 44-річному підприємцю Олександру Хилику водію Mercedes, якого підозрюють у жорстокому побитті велосипедиста 30 вересня.

Про це повідомило Суспільне.

Фігуранту справи було обрано тримання під вартою строком на 30 днів.

Рішення про арешт було ухвалене у залі суду. Таким чином, підозрюваний проведе під вартою наступний місяць.

Нагадаємо, що в Києві водій елітного Mercedes побив велосипедиста до непритомності.

Згодом стало відомо, що нападник є фігурантом у справі про закупівлю зимової форми для Київської територіальної оборони на 25 млн грн.

Потерпілий велосипедист, якого жорстоко побив водій Mercedes за зауваження, розповів свою версію подій.