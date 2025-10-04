- Дата публікації
Побиття велосипедиста у Києві: суд обрав запобіжний захід водію Mercedes
Після резонансного інциденту з побиттям, суд у Києві виніс рішення щодо водія Mercedes.
У Києві суд обрав запобіжний захід 44-річному підприємцю Олександру Хилику водію Mercedes, якого підозрюють у жорстокому побитті велосипедиста 30 вересня.
Про це повідомило Суспільне.
Фігуранту справи було обрано тримання під вартою строком на 30 днів.
Рішення про арешт було ухвалене у залі суду. Таким чином, підозрюваний проведе під вартою наступний місяць.
Нагадаємо, що в Києві водій елітного Mercedes побив велосипедиста до непритомності.
Згодом стало відомо, що нападник є фігурантом у справі про закупівлю зимової форми для Київської територіальної оборони на 25 млн грн.
Потерпілий велосипедист, якого жорстоко побив водій Mercedes за зауваження, розповів свою версію подій.