Київ
259
1 хв

Побиття чоловіка біля Голосіївського ТЦК у Києві: суд обрав запобіжні заходи підозрюваним поліцейським (фото)

Поліціянтам Дмитру Циганенку та Іллю Бабіку призначили цілодобовий домашній арешт на два місяці, до 18 грудня.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Засідання Печерського райсуду

Засідання Печерського райсуду / © Суспільне

Печерський районний суд обиррав запобіжні заходи двом столичним правоохоронцям Дмитру Циганенку та Іллю Бабіку, яких підозрюють у побитті чоловіка у Територіальному центрі комплектування (ТЦК).

Про це з судової зали повідомляє кореспондентка Суспільного.

Фігурантам інкримінують перевищення службових повноважень.

Поліціянтам Дмитру Циганенку та Іллю Бабіку призначили цілодобовий домашній арешт на два місяці, до 18 грудня.

За матеріалами справи, 17 жовтня двоє поліцейських побили чоловіка біля Голосіївського районного ТЦК. Потерпілому, який лежав на порозі мікроавтобуса, завдали 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу.

Водночас у ДБР повідомили, що фігуранти побили затриманого після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик.

Поліцейським інкримінують перевищення влади або службових повноважень. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

259
