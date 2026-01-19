Побиття чоловіка біля Голосіївського ТЦК: двоє правоохоронців підуть під суд

ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо двох правоохоронців у справі про побиття чоловіка біля Голосіївського ТЦК / © Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування інциденту з побиттям чоловіка поблизу Голосіївського районного ТЦК та СП у Києві. Правоохоронцям, які завдали потерпілому численних ударів по голові, загрожує тривалий термін ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Обвинувальний акт у справі про побиття чоловіка біля Голосіївського ТЦК уже передали на розгляд суду.

Слідчі встановили, що під час затримання двоє правоохоронців перевищили свої повноваження, застосувавши до чоловіка надмірну фізичну силу. Вони неодноразово били його по голові, внаслідок чого потерпілий зазнав численних тілесних ушкоджень.

Разом із тим з’ясовано, що інцидент стався після того, як затриманий розпилив перцевий балончик у салоні службового автомобіля. Втім, навіть за таких обставин ці дії не могли виправдовувати жорстоке поводження та насильство з боку правоохоронців.

Двом фігурантам інкримінують перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством. Покарання за такий злочин — до 8 років ув’язнення.

Обоє правоохоронців уже звільнені зі служби.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Печерський районний суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту поліцейським Дмитру Циганенку та Іллі Бабіку, яких підозрюють у жорстокому побитті затриманого біля Голосіївського РТЦК. За даними слідства, 17 жовтня правоохоронці завдали чоловіку близько 15 ударів по голові та тілу після того, як він розпилив у службовому авто перцевий балончик.