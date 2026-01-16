- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1330
- Час на прочитання
- 1 хв
Майже всю Україну знову охопила повітряна тривога: що летить
Влада закликає перебувати в безпечних місцях.
Майже по всій Україні знову лунає повітряна тривога через зліт Міг-31К.
Про це повідомили у ПС України.
«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К!» — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 16 січня російські війська обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинуло двоє місцевих жителів, ще щонайменше шестеро людей зазнали поранень. Рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу та передали їх медикам.