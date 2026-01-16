ТСН у соціальних мережах

Київ
1330
1 хв

Майже всю Україну знову охопила повітряна тривога: що летить

Влада закликає перебувати в безпечних місцях.

Дар'я Щербак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Майже по всій Україні знову лунає повітряна тривога через зліт Міг-31К.

Про це повідомили у ПС України.

«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К!» — йдеться у повідомленні.

Мапа повітряних тривог / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 16 січня російські війська обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинуло двоє місцевих жителів, ще щонайменше шестеро людей зазнали поранень. Рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу та передали їх медикам.

1330
