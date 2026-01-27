Планові відключення електрики у Києві: коли повернуться графіки

Відключення світла

Влада Києва планує відновити графіки планових відключень електроенергії, проте точні терміни наразі назвати не можуть.

Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в етері Ми Україна.

За її словами, повернення до планових графіків залежить від роботи енергетиків, які виконують надзвичайно складну та інтенсивну роботу для відновлення електропостачання.

«Ми з найближчим часом до них повернемось, тільки вони будуть досить жорсткими. Ми чекаємо цього дня на день, — зазначила Поп. — Це все залежить від титанічної праці наших енергетиків, вони і так здійснюють все, що тільки можуть, і працюють за межами можливого, аби відновити електропостачання міста», — сказала вона.

Водночас вона зауважила, що погодні умови ускладнюють роботу та впливають на терміни відновлення.

«Поки що жодних планів стосовно чіткої дати відновлення ми говорити не можемо, тим більше ворог може знову атакувати системи забезпечення киян, і від цього буде залежати також збільшення обсягу роботи для всіх залучених бригад, місцевих бригад, комунальників, а також енергетиків».

