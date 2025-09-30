Південний міст у Києві постійно напівперекритий: чому так відбувається

Південний міст у Києві. Вигляд згори / © Texty.org.ua

Реклама

Південний міст через Дніпро в Києві має шість автомобільних смуг і гілку метро. Щодня ним користуються сотні тисяч людей, які мешкають у густонаселених лівобережних житлових масивах столиці. І майже так само часто вони бачать чергові ремонти й перекриття смуг на мосту. Після початку повномасштабної війни міст був кілька років закритий для приватних авто. Нещодавно його відкрили для проїзду, але знову ремонтують.

Про це пишуть Texty.org.ua. Видання розбиралося, чому так відбувається.

Металева основа

Головна причина — конструкція. У 1980-х роках інженери вирішили робити частину мосту на основі тонкої сталевої плити, яку накрили асфальтом. На той час таке рішення було актуальним, але міст розрахований на значно легші авто і меншу їх кількість. Під асфальтом лежить тонкий металевий лист, по якому щодня проїжджають тисячі фур вагою 40 тонн і більше. Поступово він гнеться і напружується, руйнуючи дорожнє покриття. Тому навіть після ремонту новий асфальт може потріскатися вже за кілька років.

Реклама

Тонкий металевий лист під асфальтом гнеться і напружується, руйнуючи дорожнє покриття.

З металу виготовлений також головний проліт мосту, який підвішений на вантах — сталевих канатах на високому пілоні, який видно здалеку. Проте більша частина мосту поза головним прольотом бетонна. Вона зроблена зі збірних модулів, які підвозили по Дніпру і з’єднували докупи, нарощуючи міст.

Будівництво Південного мосту в Києві / © Texty.org.ua

Проблеми з дренажем і ремонтом

Ще одне проблемне місце — стики між балками і плитами. Крізь них вода й сіль, якою посипають взимку дороги, потрапляють всередину конструкції, а дренаж у радянському проєкті був передбачений недостатній. Як наслідок — арматура всередині бетонних конструкцій постійно мокне й іржавіє. Ось чому підлатали одну ділянку і вже за рік починає сипатися інша.

Також у 1990-х було неналежне експлуатаційне утримання Південного мосту. Даних про поточні ремонти протягом 1991–2010 років у відкритому доступі немає, але відомо, що на утримання мосту коштів майже не виділяли. Мабуть, посадовцям здавалося, що новий на той час міст можна залишити без догляду — якось простоїть. Але в підсумку недостатній догляд призводить до зменшення життєвого циклу.

Реклама

Арматура всередині бетонних конструкцій постійно мокне й іржавіє.

Міст без капітального ремонту служить значно менше порівняно із запланованим терміном експлуатації до того моменту, коли капітальний ремонт або реконструкція стає неминучим (і дорожчим) способом його збереження.

Нагадаємо, у Києві частково перекриють рух мостом через Дніпро.