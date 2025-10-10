- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2486
- Час на прочитання
- 1 хв
Пів Києва опинилася без світла через атаку Росії: що відомо
Енергетики першочергово повертають світло до об’єктів критичної інфраструктури столиці.
Після нічної атаки частина Києва залишились без світла. Енергетики вже працюють за заживленням абонентів. Спочатку - для об’єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
“Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оцінять масштаби пошкоджень, щоб повернути світло в усі домівки якнайшвидше”, - наголосили у компанії.
Також у ДТЕК додали, що у Києві відсутнє світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
“У частині Голосiївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Подiльського, Святошинського районів зникло світло через локальну аварію в мережі”, - йдеться у повідомленні на сайті компанії.
Як повідомлялося, протягом ночі російська армія здійснювала масовану атаку на Київ. Мешканці столиці повідомляли, що світло на Лівому березі зникло світло приблизно о 03:18. Влада це підтвердила і додала, що є й проблеми з водопостачанням.