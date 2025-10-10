Пів Києва опинилася без світла через атаку Росії: що відомо

Відключення світла. / © Associated Press

Після нічної атаки частина Києва залишились без світла. Енергетики вже працюють за заживленням абонентів. Спочатку - для об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

“Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оцінять масштаби пошкоджень, щоб повернути світло в усі домівки якнайшвидше”, - наголосили у компанії.

Також у ДТЕК додали, що у Києві відсутнє світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

“У частині Голосiївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Подiльського, Святошинського районів зникло світло через локальну аварію в мережі”, - йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Інформація на сайті ДТЕК Київські електромережі. / © ДТЕК

Як повідомлялося, протягом ночі російська армія здійснювала масовану атаку на Київ. Мешканці столиці повідомляли, що світло на Лівому березі зникло світло приблизно о 03:18. Влада це підтвердила і додала, що є й проблеми з водопостачанням.