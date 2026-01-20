Після ударів РФ по Києву влада звернулася до мешканців: що відомо

Київ. / © Associated Press

Реклама

Вночі та зранку 20 січня російські війська атакували Київ. Унаслідок обстрілів на Лівому березі міста виникли пожежі та утворився смог.

Про це повідомили в КМДА.

Зазначається, що внаслідок відключень електропостачання стаціонарні пункти моніторингу якості атмосферного повітря в Києві працюють із тимчасовими збоями. Зокрема тому, дані про стан повітря можуть бути тимчасово недоступними.

Реклама

«Після вибухів запах диму часто відчувається локально — неподалік місця влучань або на територіях, куди його приносить вітер», — наголосили в КМДА.

Якщо відчувається запах диму, то фахівці радять:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

за можливості увімкнути очищувач повітря.

Нагадаємо, вночі 20 січня російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Зокрема, під прицілом був Лівий бере. У столиці пошкоджені житлові будинки та багато автомобілів. За даними місцевої влади, одна мешканка отримала поранення.

Найбільше постраждала енергетична інфраструктура. Внаслідок обстрілу без теплопостачання залишилися 5635 багатоповерхівок. Мер Віталій Кличко каже, що у 80% із цих будинків опалення в лише відновили після попередньої масованої атаки 9 січня.

Реклама

Крім того, у Києві через обстріли майже повністю зникло водопостачання на Лівому березі — без води залишилися Деснянський, Дарницький та Дніпровський райони. У житловому масиві Троєщина вода подається зі зниженим тиском.