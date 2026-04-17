Після атаки на Київ із Дніпра дістали дрон з бойовим зарядом (фото, відео)
Столичні вибухотехніки привели російський дрон у безпечний стан, після чого його вилучили для знищення.
У Голосіївському районі Києва місцевий мешканець виявив у річці Дніпро російський безпілотник. Правоохоронці встановили, що це дрон «Герань-2» із нерозірваною бойовою частиною.
Про це повідомила поліція Києва.
Правоохоронці дістали з Дніпра російський дрон із бойовою частиною, який був запущений під час учорашньої масованої атаки на Київ.
Про небезпечний об’єкт поліцію поінформував житель Голосіївського району. Після обстеження акваторії фахівці з’ясували, що у воді перебуває ворожий БпЛА типу «Герань-2» із бойовим зарядом.
Вибухотехніки привели боєприпас у безпечний стан, після чого його вилучили для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні.
Нагадаємо, 16 квітня російська армія масовано атакувала Київ ракетами і дронами. За останніми даними, через ворожий обстріл столиці кількість постраждалих зросла до 62, серед яких четверо неповнолітніх віком від 5 до 17 років. Унаслідок ударів загинули чотири людини, зокрема 12-річний хлопчик. На місцях влучань працювали понад 150 поліцейських та профільні служби, які фіксували наслідки та приймали звернення громадян щодо пошкодження майна.