Після атаки на Київ із Дніпра дістали дрон з бойовим зарядом (фото, відео)

Поліцейські дістали з Дніпра російський дрон, запущений під час масованої атаки на Київ 16 квітня / © Поліція Києва

У Голосіївському районі Києва місцевий мешканець виявив у річці Дніпро російський безпілотник. Правоохоронці встановили, що це дрон «Герань-2» із нерозірваною бойовою частиною.

Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці дістали з Дніпра російський дрон із бойовою частиною, який був запущений під час учорашньої масованої атаки на Київ.

Про небезпечний об’єкт поліцію поінформував житель Голосіївського району. Після обстеження акваторії фахівці з’ясували, що у воді перебуває ворожий БпЛА типу «Герань-2» із бойовим зарядом.

Вибухотехніки привели боєприпас у безпечний стан, після чого його вилучили для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні.

Російський «Герань-2» знайшли у річці Дніпро в Голосіївському районі Києва / © Поліція Києва

Дата публікації 10:41, 17.04.26

Нагадаємо, 16 квітня російська армія масовано атакувала Київ ракетами і дронами. За останніми даними, через ворожий обстріл столиці кількість постраждалих зросла до 62, серед яких четверо неповнолітніх віком від 5 до 17 років. Унаслідок ударів загинули чотири людини, зокрема 12-річний хлопчик. На місцях влучань працювали понад 150 поліцейських та профільні служби, які фіксували наслідки та приймали звернення громадян щодо пошкодження майна.