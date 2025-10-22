Після російської атаки у Києві загинула людина

Дрон / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч проти 22 жовтня в Дніпровському районі зафіксовано загиблого.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

© із соцмереж

Також руйнувань зазнав Дарницький район столиці. За словами Ткаченка, там за двома різними адресами сталися пожежі — у житловій багатоповерхівці та в нежитловій будівлі. Рятувальні служби працюють на місцях прильотів.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежу в багатоповерховому будинку в Дніпровському районі локалізували. Всі служби працюють на місці. Врятували 10 людей.

Інформація щодо інших наслідків уточнюється. Містянам нагадують про необхідність залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та не публікувати фото чи відео роботи ППО чи наслідків ударів.