Після обстрілів над містом утворився смог і стоїть запах гару: влада звернулася до киян

Київ. / © Associated Press

У суботу, 27 грудня, у Києві внаслідок нічних обстрілів виникли пожежі. Зранку над столицею утворився смог. Однак рівень забрудненості атмосферного повітря в низький.

Про це повідомили у пресслужбі Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

“Відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) лишається низьким”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить вітер. Крім того, він може піднімати шкідливі речовини над землею чи розсіювати їх. Саме тому станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення, ніж відчуває людина.

Якщо є запах диму у районі, то фахівці рекомендують:

зачинити вікна;

за можливості обмежити перебування на вулиці;

пити більше води.

За даними КМДА, на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 25 (дуже низький рівень забрудненості).

Як повідомлялося, у Києві внаслідок атаки сталися влучання у багатоповерхівки і гуртожиток, горять будинки і автомобілі. Зокрема, у Дарницькому районі уламки влучили в 24-поверховий будинок, у Дніпровському - виникла пожежа у 18-поверховому будинку, а на Солом’янці росіяни вдарили по гуртожитку одного з вишів.

