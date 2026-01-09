ТСН у соціальних мережах

Після нічної атаки метро Києва працює зі змінами: рух на червоній лінії обмежено через знеструмлення

Через наслідки ворожого обстрілу та складну енергетичну ситуацію в Києві поїзди метро на червоній лінії курсують зі змінами, рух на окремій ділянці тимчасово призупинено.

Метро

Метро / © pexels.com

Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами.

Про це повідомили у Київська міська державна адміністрація.

  • Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". ⏱️Інтервал руху – 4:40-5:00 хв.

  • Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" – "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення.

  • Рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях – без змін.

Нагадаємо, що Росія атакувала Україну: де пролунали вибухи.

