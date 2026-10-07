Після атаки РФ жителів Київщини попередили про нову небезпеку: як уберегтися

Забруднене повітря за вікном / © ТСН

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У шести населених пунктах Київської області 7 жовтня зафіксоване погіршення якості повітря через дрібнодисперсний пил. Фахівці радять жителям обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна до покращення ситуації.

Про це повідомила Київська ОВА.

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У кількох населених пунктах Київщини зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Йдеться про Іванків, Вишневе, Боярку, Васильків, Обухів та Бровари. Основною причиною є підвищений рівень дрібнодисперсного пилу.

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Тривалий вплив такого забруднення може викликати дискомфорт під час дихання, зокрема у дітей, людей похилого віку та тих, хто має підвищену чутливість до подразнень. У зв’язку з цим фахівці рекомендують до нормалізації ситуації не відчиняти вікна, обмежити перебування на вулиці та вживати достатню кількість води. За наявності вдома очищувача повітря його радять перевести на максимальний режим роботи.

При цьому в інших населених пунктах Київщини перевищень допустимих показників вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не виявили.

Радіаційний фон в області залишається в межах природних значень.

Нагадаємо, уночі 7 жовтня російські війська завдали комбінованого удару дронами та балістикою по Київщині. В Обухівському районі пошкоджено три виробничо-складські приміщення, вантажівку та причіп, виникли пожежі. Попередньо, минулося без постраждалих.

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Окрім того, внаслідок атаки у Вишгородському районі Київщини згорів відомий центр реабілітації птахів «Садиба Нюшанік». Вогонь знищив пташиний стаціонар, курник, перепелятник, а також усе обладнання та корми.

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